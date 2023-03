Formazione, tesoretto di 40 milioni non spesi. Gli enti: scorrere le graduatorie

Scorrere la graduatoria dello storico bando che ha assegnato i finanziamenti agli enti di formazione per non perdere 40 milioni non spesi. Le sei associazioni che raggruppano la quasi totalità degli enti gestori dei corsi hanno scritto ieri alla Regione un documento che, letto fra le righe, può essere interpretato come il primo atto di uno scontro pronto a esplodere.

Il bando è il cosiddetto Avviso 8, che ha assegnato i finanziamenti degli ultimi 2 anni alla galassia di enti che gestisce i corsi storici in Sicilia. Il documento, sotto forma di appello al presidente della Regione, è stato sottoscritto da Anfop, Asef, Cenfop, Forma Sicilia, Forma Re e Federterziario: “Chiediamo di tener conto dell’atto di indirizzo già deliberato dall'Ars, che invita a far scorrere la graduatoria dell’Avviso 8 per l’utilizzo delle risorse che si sono rese disponibili e di intervenire presso l’assessore regionale alla Formazione per scongiurare il rischio della perdita di tali risorse assai utili a garantire a una platea più ampia di disoccupati di poter accedere ai corsi di formazione professionale che possono costituire una chance in più per l’accesso al lavoro”.

Gli enti temono che queste risorse possano essere dirottate a corsi di formazione diversi da quelli gestiti da loro: “Sentiamo dire che bisogna soddisfare le esigenze professionali delle aziende ma non è stato mai previsto un confronto con le associazioni imprenditoriali e di categorie per concordare la formazione delle figure necessarie. Inoltre bisogna ricordare che le imprese hanno già gli strumenti per formare e riqualificare le risorse umane di cui necessitano attraverso fondi pubblici con: i Fondi interprofessionali, i tirocini formativi, gli apprendistati professionalizzanti”.

© Riproduzione riservata