La Regione Siciliana prepara la scure: «Ci sono dieci enti inattivi da cancellare»

«Stiamo mantenendo l’impegno a regolarizzare la situazione economico-finanziaria della Regione, per dare ai siciliani un ente con le carte in regole e la certezza delle risorse a disposizione da usare nell’interesse della collettività». Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani, a proposito dell’apprezzamento, da parte dell’Ars, dei Bilanci consolidati 2020 e 2021 della Regione Siciliana.

«Confortati dal parere dei revisori - aggiunge l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone - abbiamo sottoposto all’Aula i due strumenti finanziari che monitorano la situazione economica di tutti gli enti che ruotano attorno alla Regione, come partecipate e organismi strumentali o controllati dall’ente. Negli ultimi due anni è cresciuto il numero di enti revisionati e l’impegno del governo Schifani è di giungere a una revisione ancora più capillare. In particolare, intendiamo ridurre la platea degli enti regionali inattivi, sorti in passato per perseguire delle finalità che ormai si sono esaurite. Già entro l’anno - conclude l’assessore all’Economia - intendiamo cancellarne almeno una decina».

