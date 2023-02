Via libera ai contratti, i dipendenti del 118 avranno i buoni pasto e il "tempo tuta"

Via libera dal nuovo Cda della Seus a due istituti contrattuali che erano attesi da tempo dai dipendenti della società consortile che cogestisce il 118 in Sicilia: saranno garantiti per la prima volta, infatti, sia i buoni pasto che il riconoscimento all’interno dell’orario di lavoro del cosiddetto «tempo tuta» al personale che ne ha diritto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione- cioè il presidente Riccardo Castro, il vicepresidente Pietro Marchetta e Maria Stella Marino- hanno comunicato ufficialmente ai sindacati che è disponibile la somma per procedere al pagamento dei buoni pasto relativi al 2023 e all’arretrato 2022, così come previsto dal recente e nuovo contratto di servizio triennale siglato tra Seus e Regione.

Inoltre la Seus, così come stabilito dalla normativa in materia, considererà all’interno dell’orario di lavoro pure il tempo impiegato, 14 minuti, per indossare la tuta prima di svolgere l’attività lavorativa e dismetterla a fine turno.

Il presidente Riccardo Castro sottolinea: «I lavoratori della Seus assolvono ai propri doveri quotidianamente, con grande professionalità e spirito di sacrificio, salvando centinaia di vite umane. Il nuovo C.d.A., pertanto, è orgoglioso di avere accelerato e portato a compimento l’iter per riconoscere loro due diritti- i buoni pasto e il «tempo tuta“- che attendevano da anni».

Infine, durante il C.d.A. è stato dato il via libera alla pubblicazione della gara per il prossimo affidamento del servizio di assicurazione dei mezzi di soccorso.

