Sicilia, il ddl Stabilità fa crescere gli stipendi dei forestali

La prima norma del ddl di Stabilità, approvata dall’Ars riunita per l’esame della manovra finanziaria alla presenza del governatore Renato Schifani e dei componenti della giunta, riguarda i forestali (art.4).

Per il comparto vengono stanziati 174,3 milioni di euro per il 2023, 22,5 milioni per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, di cui 7.9, mln per gli arretrati contrattuali spettanti per il 2021 e il 2022 e, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di 14,5 milioni di euro comprensiva degli oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

