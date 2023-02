Finanziaria Regione Siciliana, c'è anche l'aumento per i sindaci

L’emendamento è pronto e il governo lo tiene in tasca per tirarlo fuori come un jolly da calare sul tavolo al momento opportuno. Prevede il via libera (meglio, il finanziamento) degli aumenti di stipendio per i sindaci siciliani. Sarà questa la mossa a sorpresa della Finanziaria che comincia oggi il suo percorso all’Ars.

