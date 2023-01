Finanziaria regionale, un contributo ai privati per l'acquisto di pannelli fotovoltaici

Un contributo ai privati per l'acquisto di pannelli fotovoltaici. È quanto prevede un emendamento dei Cinquestelle a firma di Jose Marano passato nella maratona notturna in commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana per l’esame della legge finanziaria.

«Era necessario in questa prima finanziaria della legislatura - dice Jose Marano - dare un segnale forte ai cittadini. L’autonomia energetica diventa sempre più una necessità, anche nell’ottica del caro bollette, oltre che per la sostenibilità ambientale. C'è ora da superare lo scoglio dell'aula, ma siamo fiduciosi che la norma diventi legge. I dettagli della norma saranno stabiliti con successivo decreto».

