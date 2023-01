Fondi Pnrr, Cracolici: modello Amazon per contrastare le infiltrazioni mafiose

«Nell’utilizzo dei fondi pubblici, a maggior ragione in questa fase con l’arrivo dei fondi del Pnrr, c’è sempre il rischio di interessi mafiosi e di tentativi di corruzione. Per questo credo che in Sicilia si debba importare il ‘modello Amazon’ nella pubblica amministrazione: dobbiamo superare la visione ‘analogicà, fatta di pratiche cartacee e di procedure che lasciano ancora un margine di discrezionalità, e ‘passare al digitalè in modo che tutto sia tracciabile e trasparente». Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia .

«Ho citato questo esempio per fare capire il concetto - ha aggiunto Cracolici - è quello che succede quando ordiniamo qualcosa su Amazon ed abbiamo la possibilità in qualunque momento di vedere dov’è il nostro pacco e quando ci verrà consegnato. Lo stesso deve accadere quando ci rivolgiamo alla pubblica amministrazione, dobbiamo fare in modo che tutto sia digitalizzato per poter sapere in qualunque momento a che punto è l’iter della nostra pratica e chi la sta esaminando. Uno dei compiti della commissione regionale Antimafia è proporre norme e strumenti amministrativi da presidente della commissione intendo lavorare in questa direzione».

