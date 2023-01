Regione Siciliana: ultimi contributi di fine anno e poi nuovi bandi per concorsi

Gli ultimi decreti del 2022 portano in dote una valanga di mance e contributi e concorsi nella sanità della Sicilia per oltre 200 posti. In alcuni casi si tratta di graduatorie che assegnano davvero pochi spiccioli a una quantità però enorme di beneficiari.

I soldi alle società sportive

Ha iniziato l’assessorato regionale al Turismo, guidato da Francesco Scarpinato, con il finanziamento di 52 società sportive iscritte ai campionati di Serie A e B di qualunque disciplina aderente al Coni. I fondi servirebbero a sostenere i costi delle trasferte anche se c’è perfino che incasserà 200 euro (gli Amici della scacchiera di Palermo) o 250 (gli Amici della scacchiera di Erice). E poi ci sono i 400 euro al Circolo del tennis e della vela di Messina, i 500 euro dell’Asd Pedone Isolano di Misilmeri. Il minimo assoluto è andato all’Asd Pro Sport di Ravanusa: 113 euro. Accanto a questi ci sono budget maggiori ma sempre limitati, come quelli andati al Telimar di Palermo (19.565 euro), al Marsala Volley (21.911), alla Volley Catania (25.248), al club Maccalube di Aragona (22.007). Il massimo, 28 mila euro, è andato al Palermo Calcio.

L’assessorato al Turismo e allo Sport ha anche completato la graduatoria per assegnare la sua quota di budget della ex Tabella H. In questo caso le assegnazioni sono solo un po’ più ricche: si va dai 698 euro dell’associazione Judo Kodocan ai 28.615 dell’associazione dilettantistica Conca d’oro fino al top costituito dai 33.347 euro assegnati all’Asp William Sicilia. In mezzo i 3.440 euro della Pro Loco di Camporeale, i 4.423 dell’associazione Librai Iblei, i 1.229 al Tamburo di Aci, i 13.932 all’Agricantus.

Assessorato all'Istruzione

Anche l’assessorato all’Istruzione, guidato da Mimmo Turano, ha completato in extremis, il 30 dicembre, la graduatoria per la sua quota di Tabella H. Aveva ricevuto richieste per oltre 13 milioni, si è trovato a distribuire una fetta di torta di 1.499.951 euro. Il risultato sono la riduzione del finanziamento di circa il 90% di tutte le 22 richieste pervenute: all’Unisom andranno 300 mila euro, all’Arces 242 mila, alla fondazione Ettore Maiorana 107.499, al centro siciliano Sturo 201.512, all’Istituto Pedro Arrupe 36.756. Il minimo è andato all’associazione culturale Artwork: 4.555 euro, al penultimo posto l’Accademia di formazione e lavoro con 9.136 euro.

L’assessorato all’Istruzione ha completato anche l’esame delle domande per il bando destinato ad attivare i corsi di formazione Ifp: in questo caso il budget di oltre 32 milioni è andato a 318 corsi presentati da vari enti di formazione. Il finanziamento oscilla per tutti da un minimo di 98 mila a un massimo di 105 mila.

L'accordo con la Seus

L’assessorato alla Salute, guidato da Giovanna Volo, ha chiuso l’accordo due giorni prima della fine dell’anno con la Seus. Pronta quindi la nuova convenzione che regola i rapporti con la partecipata per la gestione del servizio 118: l’effetto principale è l’aumento del budget che passa dai 122,4 milioni del 2022 ai 123 milioni e 57 mila euro di quest’anno. Su questa partecipata hanno messo gli occhi in tanti in vista dello spoil systen che verrà completato entro metà gennaio: in pole position c’è l’ex renziano, vicino a Totò Cardinale, Giuseppe Picciolo. Ma ha delle chances anche il forzista Francesco Cascio.

Concorsi

Fra i provvedimenti di fine anno ci sono anche i concorsi per assegnare una parte dei tanti vuoti nelle nuove piante organiche di Asp e ospedali. Il bando più pesante lo ha firmato il manager dell’Asp di Enna Francesco Iudica: 117 posti, tra cui i 19 in medicina e chirurgia d’urgenza, i 15 in cardiologia, i 25 in anestesia e rianimazione, gli 8 in rianimazione, i 7 in direzione di presidio. Il via alle domande solo dopo la pubblicazione del bando (già disponibile sul sito dell’Asp) sulla Gazzetta ufficiale italiana.

E ancora, l’ospedale Papardo di Messina cerca direttori di struttura complessa di anestesia, centrale 118, neonatologia con utin, otorinolaringoiatria, e pediatria. E poi un dirigente di biochimica, uno di virologia, uno di medicina trasfusionale e un ingegnere da inquadrare come collaboratore tecnico professionale. Il Policlinico di Palermo, guidato da Salvatore Iacolino, cerca 4 dirigenti medici di anestesia e rianimazione.

L’Istituto Zooprofilattico di Palermo cerca un assistente tecnico-agrotecnico e l’ospedale Buccheri La Ferla ha indetto il concorso per 2 posti di dirigente in pediatria e neonatologia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE