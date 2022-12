Giunta regionale, si profila ispezione su una transazione. Parte la trattativa per i premi

Con due punti all’ordine del giorno che arrivano su proposta del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, torna a riunirsi oggi - 13 dicembre - alle 10 a Palazzo d’Orleans, anche attraverso la partecipazione a distanza, come da modifica di regolamento, la giunta regionale. Tra gli argomenti in discussione ci sono valutazioni relative all’avviso pubblico per la costituzione della Commissione specialistica per le valutazioni ambientali e la formulazione di una proposta di atto ispettivo delle procedure «che hanno determinato - si legge nell’ordine del giorno - l’atto transattivo con l’avvocato Carmelo Pietro Russo e l’avvocato Francesco Stallone».

Intanto, ci si prepara alla trattativa che domani - 14 dicembre - l’Aran dovrà iniziare domani con i sindacati che rappresentano i dipendenti regionali. Sul piatto ci sarebbero virtualmente 39 milioni e 625 mila euro, che rappresentano il budget per assegnare straordinari e premi di rendimento. In realtà, la cifra reale su cui l’Agenzia per la contrattazione si confronterà con autonomi e confederali è molto più bassa, vale circa 16 milioni, perché gran parte di queste somme sono state già assegnate dalla Regione sulla base di accordi fra i vari dirigenti generali.

E così il tavolo che il commissario dell’Aran, Accursio Gallo, ha convocato per domani alle 15,30 si annuncia già infuocato perché gli autonomi anticipano che chiederanno di modificare radicalmente le direttive che il governo ha dato per assegnare questo tesoretto. Sull'argomento un servizio completo di Giacinto Pipitone è pubblicato sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

