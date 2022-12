Italia Viva, nuove adesioni in Sicilia: ci sono 5 sindaci

Si rafforza e si riorganizza Italia Viva in Sicilia, in vista della costruzione della federazione con Azione. A darne comunicazione è il parlamentare nazionale Davide Faraone. Entrano a far parte del partito il sindaco di Capo D’Orlando Franco Ingrillì e il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Viene costituito un coordinamento regionale ed entrano a farne parte 5 sindaci: insieme a Ingrillì e a Pendolino ci saranno Maurizio Di Pietro, sindaco di Enna, Filippo Tripoli, sindaco di Bagheria, e Leo Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia.

Il coordinamento sarà poi composto da esponenti della società civile, del mondo delle professioni, dell’associazionismo, consiglieri comunali, assessori, che hanno deciso di aderire ad Italia Viva in vista della nascita della federazione con Azione. Componenti del coordinamento regionale sono: Valeria Ajovalasit (presidente Arcidonna), Salvatore Scelfo (consigliere comunale Alimena, sindacalista Cisl), Giacomo D’Annibale (ingegnere), Claudio Lombardo (esponente dell’associazionismo ambientalista), Giancarlo Garozzo (già sindaco di Siracusa), Liliana Modica (dirigente scolastica), Rossana Titone (communication & strategist), Valentina Falletta (consulenza giuridica-amministrativa), Paolo Caracausi (dirigente bancario, già consigliere comunale a Palermo), Roberto Lannino (dirigente Trenitalia), Cristian Malluzzo imprenditore), Giandomenico Lo Pizzo (consigliere comunale Gangi), Sara Siggia (consigliere comunale Vittoria) e Salvo Messana (farmacista, ex sindaco di Caltanissetta).

«In silenzio stiamo strutturando il partito dal basso, partendo dai territori, dall’associazionismo, dalle professioni, senza notabili e proprietari del consenso. Sono fiducioso che la federazione Italia Viva e Azione/Italia Viva funzionerà anche in Sicilia, serve una nostra idea sui grandi temi che interessano il Mezzogiorno del paese», aggiunge Faraone. Il coordinamento regionale, unitamente ai coordinatori provinciali, si riunirà il 19 dicembre a Enna, alle 15, alla presenza della coordinatrice nazionale Teresa Bellanova.

