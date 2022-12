L'Ars vara la finanziaria da 420 milioni: ristori ai comuni per il caro-energia

La prima legge targata Schifani è una manovra correttiva da 420 milioni che porta con sé provvedimenti popolari e ristori per i Comuni colpiti dall’aumento dei costi dell’energia. Il provvedimento più popolare è senza dubbio quello che proroga dal 31 dicembre al 28 febbraio il termine per la mini sanatoria per chi ha evaso o ritardato il pagamento del bollo auto fra il 2016 e il 2021. Bisognerà recarsi negli uffici dell’Aci o nelle agenzie autorizzate per regolarizzare il pagamento della sola tassa principale usufruendo della cancellazione di sanzioni e interessi. Il voto di questa norma provoca dopo tanto tempo il plauso al governo anche degli uomini più vicini a Miccichè: per Michele Mancuso «con la norma Straccia bollo si lancia un segnale chiaro ai contribuenti, in virtù del quale possono tirare una boccata d’ossigeno proprio a ridosso delle festività natalizie». È anche prevista la rateizzazione in quattro mesi per i debiti legati al bollo superiori ai 2 mila euro.

