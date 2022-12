Minacce sui social al premier Meloni, FdI insorge: Conte condanni

L’account Twitter di Fratelli d’Italia le raccoglie in un collage e si scaglia contro le «indegne minacce apparse sui social contro Giorgia Meloni e sua figlia». Esponenti di punta del partito, e del governo, si susseguono nelle attestazioni di solidarietà ma anche nell’additare un clima di odio suscitato dalla rappresentazione della linea di governo e maggioranza contro il reddito di cittadinanza, rappresentazione che gli esponenti FdI addossano senza mezzi termini a M5s e a Giuseppe Conte. Per esempio è il deputato FdI Marco Cerreto a parlare di «vergogna infinita, siamo al limite» e a chiedere direttamente che «Giuseppe Conte condanni quanto accaduto».

Mentre un 'big' del partito come Giovanni Donzelli, accusa: «Fomentare rabbia sociale per raccattare qualche voto è pericoloso. Spero che Giuseppe Conte ci pensi un minuto e condanni senza esitazione questi violenti».

Le deliranti frasi che l’utente di Twitter - il suo account è riportato per esteso nel collage FdI - rivolge al presidente del Consiglio e ai suoi familiari sono tutte accomunate dall’eventualità che il Reddito sia cancellato.

Insulti sessisti, minacce di morte che sollevano lo sdegno del partito che reagisce con un «avanti presidente, siamo al tuo fianco»

