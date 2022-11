Finanziaria, Schifani batte cassa allo Stato: in ballo 600 milioni

Quando l’incontro col ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è finito da pochi minuti Renato Schifani si lascia sfuggire una previsione ottimistica: «Ci sono i presupposti per guardare con serenità alla manovra che stiamo preparando». E i presupposti sono un finanziamento immediato e un taglio dei costi per la sanità che lo Stato da anni ha trasferito sulla Regione.

Un ottimismo, quello di Schifani, alimentato anche da un veloce scambio di opinioni che il presidente ha avuto ieri stesso in Senato con la premier Giorgia Meloni, informata da giorni dell’incontro col ministro Giorgetti e dei temi sul tavolo.

Va detto che nulla è stato firmato. E che quello di ieri al ministero dell’Economia è il primo passo in un percorso che si completerà entro qualche mese, in tempo per consentire - è l’auspicio di Schifani - di avere risorse fresche per varare una Finanziaria 2023 che non sia fatta solo di tagli.

Per arrivare a questo risultato devono verificarsi vari presupposti. Il primo è evitare che la Corte dei Conti il 3 dicembre condanni la Regione a riparare subito vecchie perdite per un importo di quasi un miliardo.

