Alla Regione il tesoretto anti bollette: 300 milioni per famiglie e imprese

Palazzo d’Orleans ha trovato un tesoretto da oltre 300 milioni e ha quasi pronta una manovra che prevede un pacchetto di misure per erogare aiuti alle imprese, e in parte anche alle famiglie, per compensare l’aumento dei costi per l’energia. È un dossier che arriverà sul tavolo della giunta probabilmente giovedì e che viaggerà sul binario amministrativo: significa che non si farà una legge all’Ars ma bandi che verranno pubblicati entro poche settimane per impegnare i fondi entro fine anno. È questo il primo provvedimento che il presidente della Regione vuole firmare dopo la travagliata nascita della giunta.

Al piano di aiuti contro il caro energia Schifani ha iniziato a lavorare nelle settimane di interregno solitario in attesa del completamento dello scrutinio.

