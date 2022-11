Fratelli d'Italia stoppa Schifani, guerra alla Regione sugli assessorati

A Palazzo d’Orleans la notte si annuncia lunghissima. Renato Schifani ha iniziato nel pomeriggio a convocare i big dei partiti per formalizzare le nomine degli assessori: preparati già almeno 8 decreti ma manca per intero la pattuglia di Fratelli d’Italia.

Il motivo è legato al fatto che, al termine di una riunione del partito della Meloni, i segretari regionali hanno comunicato ufficialmente al presidente Schifani la volontà di Ignazio La Russa e della premier di cambiare due dei quattro assessori indicati fino a pochi giorni fa: Elena Pagana, ex deputata ennese e moglie di Ruggero Razza, prenderebbe il posto di Giusy Savarino mentre il consigliere comunale di Palermo Francesco Scarpinato subentrerebbe al ragusano Giorgio Assenza. Gli altri due nomi sono quelli del palermitano Alessandro Aricò e della messinese Elvira Amata.

È in corso un braccio di ferro molto duro fra Fratelli d’Italia e Schifani. Formalizzato in uno stringato comunicato del partito della Meloni (in stretto politichese): “Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, riunito alla presenza dei coordinatori regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, nel ritenere fondamentale dare nell'immediatezza un governo stabile alla Regione ribadisce sintonia con le scelte del partito, già comunicate al presidente Renato Schifani, certo che le stesse saranno comunque le più adeguate a salvaguardare l'unità del Centrodestra e l'efficacia dell'azione di governo".

Ed è questo che tiene bloccata la giunta, perché il presidente Schifani non è disposto ad accettare la proposta di FdI che cambierebbe radicalmente l’impostazione della giunta a cui lavora da due mesi. Per il resto i giochi sono fatti: la Lega entra con Luca Sammartino (Agricoltura e sarà anche vice presidente) e la sorpresa Mimmo Turano che prende il posto dell’annunciato Vincenzo Figuccia. L’Mpa avrà l’Energia con l’agrigentino Roberto Di Mauro. Forza Italia ha già in tasca le nomine di Marco Falcone all’Economia, Edy Tamajo alle Attività Produttive e Giovanna Volo alla Sanità.

La Dc di Cuffaro è pronta a firmare i decreti di nomina di Nuccia Albano alla Famiglia e Andrea Messina agli Enti Locali.

Ma la notte potrebbe portare molte sorprese.

