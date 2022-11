Giunta regionale, Pace: "Schifani sceglierà il meglio, ma occorre rivedere i dirigenti"

“Il presidente della Regione, Renato Schifani, si appresta a nominare la sua nuova squadra di governo. Siamo certi che sceglierà il meglio anche per l’ambìto assessorato alla Sanità, e come Dc sosterremo ogni sua decisione. Definito questo assetto occorrerà, però, rivedere anche le nomine dei dirigenti generali dei vari assessorati i quali dovranno lavorare in stretta sinergia con gli assessori e non, come spesso avvenuto in passato, su due binari paralleli”. Lo dichiara Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Se vogliamo far funzionare in maniera efficiente la macchina regionale occorre che l’Amministrazione si doti di un apparato burocratico snello e agevole dove ogni singolo elemento, dal dirigente al funzionario, svolga il proprio compito in sinergia con l’assessore di riferimento, in maniera tale da creare una vera squadra di lavoro che possa dare risposte immediate e univoche ai cittadini e lavorare di comune accordo, secondo le proprie competenze e ruoli, per il bene della Sicilia e dei siciliani”, conclude Pace.

