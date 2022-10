Scade il contratto con il consulente, pagine social della Regione ferme da un mese

Fermi da un mese i profili social della Regione Siciliana. La pagina Facebook, che conta 430.570 follower, non viene aggiornata dal 25 settembre scorso, giorno delle elezioni regionali.

L'ultimo messaggio è relativo proprio alle consultazioni per la scelta del nuovo governatore e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana: "È possibile seguire lo spoglio delle #elezioniregionali2022 in #Sicilia sul sito dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Servizio Elettorale a partire dalle 14 di lunedì 26 settembre". Poi nient'altro.

Il profilo Instagram, con poco meno di 94 mila follower, invece, non viene aggiornato dal 23 settembre quando è stato pubblicato un post sulle modalità per regolarizzare i mancati pagamenti del bollo auto.

Il motivo dello stop è legato alla scadenza del contratto, proprio il 25 settembre, del social media manager Tony Siino, consulente esterno di Palazzo d'Orleans, che aveva curato l'aggiornamento dei profili fino a quel momento. Profili che, soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria, hanno permesso alla Regione Siciliana un collegamento diretto con i cittadini e sui quali sono stati trasmessi decine di interventi dell'ex presidente, Nello Musumeci e dei suoi assessori.

Tra l'altro, oltre alla pubblicazione di notizie di pubblica utilità, Siino si occupava anche della moderazione dei commenti che in questo momento rischiano di arrivare "indisturbati" sulle pagine istituzionali con tanto di asterisco blu, il simbolo che certifica la veridicità dei canali ufficiali sui social network.

