Governo Meloni, così Musumeci gestirà i soldi per il Sud

Non è dato sapere se il disegno politico è maturato già ad agosto, quando hanno preso forma le candidature. Ma le mosse che fra l’estate e ieri Giorgia Meloni ha compiuto segnano la volontà evidente di fare della Sicilia l’epicentro della forza elettorale di Fratelli d’Italia, costruita sull’asse che ora fa capo a Renato Schifani a Palazzo d’Orleans e a Nello Musumeci nel ministero in assoluto più influente per qualunque Regione dal Lazio in giù.

L’incarico affidato ieri a Musumeci, ministro per il Sud e per il Mare, porta con sé deleghe che ne fanno uno degli uomini più forti del governo. L’ex presidente della Regione gestirà un centinaio di miliardi che fanno riferimento al Pnrr e ai fondi di sviluppo e coesione: finanziamenti che il ministero programmerà con le Regioni, che poi sono chiamate a investirli. E ciò fa di Musumeci l’interlocutore primo di Schifani.

Il presidente della Regione, che ha avuto ad agosto come big sponsor Ignazio La Russa, ieri si è mostrato molto soddisfatto della «sinergia che si sta creando col governo nazionale». Forte anche, Schifani, dei buoni rapporti coltivati con Salvini e la Lega che ora esprimono il ministro dell’Economia e con Adolfo Urso, altro siciliano che guiderà lo Sviluppo Economico. È su questi pilastri che si muoverà pure la Regione nell’immediato futuro.

