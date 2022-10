Regione, Salvatore Sammartano è il capo di gabinetto scelto da Renato Schifani

È Salvatore Sammartano il capo di gabinetto scelto da Renato Schifani. Ex ragioniere generale, 68 anni, dirigente dell’amministrazione regionale in quiescenza, a lui è affidato il compito di mettere a punto la macchina organizzativa del nuovo governatore siciliano. Sammartano è stato anche dirigente generale alla Salute, ma anche, per la Presidenza del Consiglio, componente del tavolo tecnico istituito per il raccordo ed il coordinamento tra le amministrazioni ai fini dello studio e dell’analisi delle problematiche relative agli aspetti finanziari tra Stato e Regione siciliana, nel quadro del federalismo fiscale, e alla spesa sanitaria. Inoltre, vanta una lunga esperienza come assessore provinciale negli anni in cui Francesco Musotto era alla guida della Provincia regionale di Palermo. È stato anche presidente dell’Aapit di Palermo.

