Corecom Sicilia, nominati i componenti. Il presidente: «Massima trasparenza»

Si insedieranno giovedì 22 settembre i cinque nuovi componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni, appena nominati dal Presidente della Regione Siciliana su indicazione del Presidente dell’Ars. Il cambio al vertice del Corecom Sicilia è stato ufficializzato ieri con l’accettazione dell’incarico da parte di Andrea Peria Giaconia, indicato quale nuovo presidente. Nominati componenti Salvatore Li Castri, Aldo Mantineo, Ugo Piazza e Luigi Sarullo.

L’organismo, braccio operativo sul territorio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sarà in carica per i prossimi cinque anni. La riunione di insediamento è stata fissata per giovedì 22 settembre, alle ore 11. «Nell’accettare la prestigiosa nomina, ringrazio i vertici istituzionali della Regione Siciliana per la fiducia che mi hanno voluto accordare - dice Peria - Guiderò con la massima trasparenza e correttezza l’organismo che sono stato chiamato a dirigere e coordinare nell’interesse generale del sistema delle comunicazioni dell’isola».

