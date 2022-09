Acque reflue nei fiumi e in mare, atto d'accusa alla Sicilia: otto comuni su dieci non in regola

«È la prima volta che la Commissione Ecomafie si occupa della depurazione delle acque reflue. Le procedure di infrazione europee su questo tema riguardano territori sparsi in quasi tutto il Paese. Oltre alle analisi complessive, abbiamo aperto un focus specifico sulla Sicilia in quanto la regione più problematica». Lo ha detto Così Stefano Vignaroli, Presidente Commissione Ecomafie.

«È incredibile - ha spiegato - come un Paese meraviglioso come il nostro e per lo più circondato dal mare e che punta al turismo scarichi i propri reflui nelle acque in maniera poco virtuosa. Solo per citare la Sicilia, otto comuni su dieci sono in procedura di infrazione perché non depurano l’acqua dei propri cittadini e delle aziende in maniera corretta e le criticità che la Commissione ha rilevato vanno ben oltre le procedure di infrazione in atto. Spero che questo dettagliato lavoro sia uno strumento utile per chi è chiamato a risolvere questo problema».

