Regione siciliana, procedimenti disciplinari per chi ha ritardato i pagamenti alle imprese

L’assessorato dell’Economia, retto da Gaetano Armao, dopo intimazioni e diffide, già dai primi di agosto, ha richiesto l’avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti dei Dipartimenti responsabili dei ritardi nel riaccertamento dei residui attivi per sbloccare i pagamenti alle imprese (Pesca e Programmazione) e richiamato dalle ferie il personale.

Su circa 3,6 miliardi di euro di spesa, dopo la consegna e le correzioni delle schede da parte dei singoli Dipartimenti, sono stati già riaccertati dalla Ragioneria generale (decreti emessi ed in corso di emissione) circa 2,7 miliardi. Per i restanti 900 milioni ancora pendenti, che per la maggior parte riguardano fondi statali a seguito delle verifiche contabili da parte dei relativi Dipartimenti, il riaccertamento verrà definito entro e non oltre la prossima settimana. Per quanto riguarda il gruppo di monitoraggio sui pagamenti alle imprese fornitrici ed appaltatrici è stato disposta, già ieri, la convocazione per domani.

