Miceli: «In Sicilia priorità al lavoro, stop alle liti interne»

«Sarebbe un errore mettere al centro della discussione le vicende interne al Pd che non interessano ai cittadini», semmai l’obiettivo è di battere «la peggiore destra che sia mai esistita per governare veramente una Regione che altrimenti rischia di restare ancora troppo lontana dalla centralità politica e di rimanere bloccata sui temi del lavoro e dell’energia».

Per Carmelo Miceli, parlamentare nazionale uscente dei Dem, ricandidato per un posto alla Camera ed inserito dal partito anche nella lista per le elezioni regionali, l’esperienza della presidenza Musumeci è da archiviare in fretta «per costruire qualcosa di concreto dopo le tante promesse non mantenute, i siciliani hanno bisogno di risposte».

Ecco perché una delle priorità del centrosinistra sarà il lavoro: «L’attuale Governo non ha saputo affrontare questa emergenza – ha continuato Miceli – con il risultato che tante famiglie siciliane sono in grave difficoltà. Da parte nostra cercheremo invece di creare nuova occupazione valorizzando gli investimenti che arriveranno dal Pnrr per fare ripartire le imprese».

Pieno sostegno a Caterina Chinnici che avrà il compito di far emergere «il ruolo della Sicilia come hub politico ed economico del Mediterraneo mettendo a sistema le infrastrutture esistenti, in primis gli aeroporti, portando a termine le opere incomplete e realizzando nuovi asset strategici». Da potenziare anche il settore dell’energia in cui la Sicilia potrebbe svolgere un ruolo fondamentale per il Paese: «Siamo la terra del sole e del vento – ha concluso il deputato Dem – per cui più che agli idrocarburi penso ad una maggiore produzione di energia green in maniera da non vanificare quanto di buono fatto finora dal Governo Draghi».

© Riproduzione riservata