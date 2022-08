La replica del direttore del Giornale di Sicilia a Cateno De Luca

Vogliamo rassicurare il signor Cateno De Luca, candidato alle elezioni regionali, che in un video pubblicato sui social - mentre sorseggia qualcosa - sputa fiele, veleno e irripetibili offese contro questo giornale e il suo cronista. Il Giornale di Sicilia si impegna sempre a puntare su una corretta e imparziale informazione. E se mai fa qualche errore - chi non ne fa - non esita a rimediare e correggere tempestivamente. Tutto il resto, tutti gli sguaiati improperi, le indecenti cosacce e i volgari epiteti da bettola che sono usciti dalla bocca del signor De Luca in un video social - mentre sorseggia qualcosa- si commentano da soli. Anzi, neanche da soli riescono a commentarsi. Lo conosciamo. Ci siamo abituati. Pazienza. m.r.

