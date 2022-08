Regione, l'assessore Razza: «La scuola strategica per vincere la guerra contro il Covid»

«La scuola, al pari della sanità, è uno dei settori strategici su cui è fondamentale investire per vincere la guerra contro il Covid. L’abbiamo sempre sostenuto e, per questo, sono molto soddisfatto per la pubblicazione di un bando da 3,6 milioni di euro dedicato a tutti gli istituti scolastici che hanno la necessità di riqualificare i propri ambienti, a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale». Lo afferma l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

«L'avviso, emanato dall’assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale - aggiunge - è un bell'esempio del modo in cui le Istituzioni devono operare, a tutela della salute e delle necessità dei propri concittadini. Una visione che coincide, da sempre, con quella del Governo Musumeci e con quella di Fratelli d’Italia, messa nero su bianco all’interno del programma dedicato alla scuola ed alla sanità».

© Riproduzione riservata