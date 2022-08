Regionali 2022 in Sicilia, le liste che sostengono De Luca

«Sono 39 le liste a sostegno di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Un esercito di candidati. Uomini e donne libere che sono scesi in campo per liberare la Sicilia dalla 'banda bassotti della politicà». Così il presidente di «Sud chiama Nord» Ismaele La Vardera, che ha depositato le liste a Palermo.

«Sono le 19.30, siamo appena usciti dal tribunale di Palermo abbiamo depositato due liste a sostegno di Cateno De Luca: "De Luca sindaco di Sicilia" e "Sicilia Vera" - afferma La Vardera -. Sono state 72 ore frenetiche, ma grazie all’immenso lavoro della segreteria e di ogni singolo candidato siamo presenti in tutte le province con più di due liste. Siamo rammaricati per non esser riusciti a presentare "Orgoglio Siculo" su Palermo, ma il rallentamento nella produzione dei certificati elettorali ha impedito l’esercizio della democrazia. Buon lavoro a tutti i candidati per noi la battaglia non inizia oggi da mesi siamo in campo».

Le liste

AGRIGENTO

3 liste

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

BATTAGLIA ROBERTO AGRIGENTO IL 04/07/1977

CANI GAETANO CANICATTI’ (AG) IL 05/10/1958

DALLI CARDILLO MARIA AGRIGENTO IL 26/02/1966

MANISCALCO MARZIA TRIESTE IL 31/08/1976

MICELI CIRO SCIACCA (AG) IL 15/11/1978

MONTE SALVATORE ACCURSO MARIA

SICILIA VERA

BONSIGNORE NICOLETTA LICATA (AG) IL 05/10/1984

CASA’ ALISIA AGRIGENTO IL 13/06/2002

CHIARELLI EDUARDO RACALMUTO (AG) IL 05/08/1964

MALLUZZO SALVATORE AGRIGENTO IL 11/07/1994

MARULLO SALVATORE AGRIGENTO IL 22/06/1980

NICOLOSI SALVATORE

ORGOGLIO SICULO

LO BRACCO GIANLUCA

MARCHETTA GERLANDO

SICURELLO GIUSEPPE

VASSALLO ANETTE

VELLA ROSARIO GIOACCHINO

VIZZINI MYRIAM

CALTANISSETTA

3 liste

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

BELLINA ANGELO

MANISCALCO MARZIA

MODAFFARI GIAMPIERO

SICILIA VERA

MANIGLIA MARCO dello Piero

PANEBIANCO GUGLIELMO

PASSARO MARIA NOEMI detta Noemi

ORGOGLIO SICULO

DELL’UTRI VALERIA

MONTEBELLO ANGELO

RIMMAUDO FRANCESCO

CATANIA

3 liste

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

BALSAMO LUDOVICO

BARBAGALLO ALFIO

BASSO LA BIANCA ANTONELLA

CANZONIERE SALVATORE GIUSEPPE

DANUBIO ANTONIO

GIUFFRIDA SALVATORE

MALANNINO ANGELO

MARRAFFINO DAVIDE

PRIMAVERA SANTO ORAZIO detto PRIVITERA detto SANTO PRIVITERA

PUGLIA RITA GRANITI

PUGLISI RITA CARMELINA

RAPISARDA CONCETTA detta KETTY

VASTA DAVIDE MARIA CATANIA

SICILIA VERA

DE LUCA GIUSEPPE

MESSINA LUIGI

VILLARI ANGELO

BOSCO LUIGI

CONTINO ROSA

DI CAVOLO NUNZIATINA

DI SILVESTRO VINCENZO

GIANGRECO FEDERICA

GRECO DANIELA

LIARDO GINEVRA

MARLETTA PAOLA

STEFIO MIRKO

TOSCANO ATTILIO LUIGI MARIA

ORGOGLIO SICULO

BERTUCCIO CARMINE

CANNAVO’ ANNAMARIA

COLLURA CLAUDIO SANTI

D’AMATO PAOLO

FIORE SALVATORE

MARCHESE DONATELLA detta DONATA

MASI PASQUALE

PANEBIANCO RAFFAELE

PECORAIO PIERPAOLO

SCARVAGLIERI AGATINO detto TINO

SCORDO CATERINA

STEFIO SALVATORE

FAMULARO FABIANA

ENNA

9 LISTE

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

ALBERGHINA FRANCESCO LEANDRO

DRAIA’ FRANCESCA

SICILIA VERA

PERRI CLORINDA PIAZZA ARMERINA (EN) IL 11/02/1985

SANTANGELO CARLO

ORGOGLIO SICULO

MARIA ROSA

MESSINA ANTONIO

AUTONOMIA SICILIANA

DE FRANCESCO FERDINANDO

PUZZO IRENE

BASTA MAFIE

BERITELLI GIUSEPPE

IACONA CONCETTA MARIA

GIOVANI SICILIANI

CANTALE CRISTIAN

GERMANA’ ROSETTA

IMPRESA SICILIA

CRUPI MARIA

LOMBARDO FACCIALE SEBASTIANO

LAVORO IN SICILIA

CASULLO BENEDETTA

MESSINA LORENZO

TERRA D’AMURI

DI MARCO CARMELO

2 ROMANO MARIA CARMELA

MESSINA

9 liste

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

DE LUCA CATENO

COSTANTINO VALENTINA

CROCE’ CONCETTA

D’ANGELO NICOLETTA

DE LEO ALESSANDRO

GIORGIANNI MARCO

LOMBARDO GIUSEPPE detto “Pippo”

SCIOTTO MATTEO

SICILIA VERA

LO GIUDICE DANILO

ALIBERTI EUGENIO

BRUNO DANIELA detta CONSOLO

GIANNETTO SERENA

GIUFFRE’ STEFANIA

RESTUCCIA ANTONIO

RICCIARDI FILIPPO

VICARI MARCO

ORGOGLIO SICULO

BRIGUGLIO MARIO

BUONOCUORE CONCETTA detta CETTINA BONOCORE, BUONOCORE, BONOCUORE

CANTELLO IVANO

DI CIUCCIO ROSARIA RITA detta SPINELLA

FAZIO FRANCESCO

LA SPADA SERENA

PULIZZI VINCENZO detto ENZO

ZIRILLI DANIELA

BASTA MAFIE

ANDO’ OSCAR

ARENA MARISA

CALORE GRAZIA

COSENZA SALVATORE

FAMA’ FABIO

IMPOLLONIA TERESA

TRIPODI CRISTIANO

ZODDA ROBERTO

AUTONOMIA SICILIANA

CATALFAMO CRISTINA

DE VINCENZO GIOVANNA detta IVANA

PENNISI ANTONIO

OTERI SIMONA

RUZZO DANIELE

SCOPELLITI GIOVANNI

TARANTO BARTOLOMEO detto CAVALLINO

TRACLO’ OLEG

GIOVANI SICILIANI

CAPPELLO GIULIA

CARDIA ALESSANDRA

DI MENTO GIUSEPPE

LA MACCHIA TOMMASO

MORMINO FABIANA

NATOLI SIMONE

RAVIDA’ DOMENICO

ROMEO FRANCESCO detto CICCIO

IMPRESA SICILIA

CRISAFULLI UGO SERGIO detto SERGIO

CONTI FRANCESCO detto CICCIO

IRRERA CRISTIANA

LO BIANCO ANNA

MICALIZZI RITA PANCRAZIA

MORDACI ROCCO AUGUSTO

RIFICI SARA

STRACUZZI ANTONINO detto TONINO

LAVORO IN SICILIA

BARBARO FORTUNATO

CAMPANELLA NICOLETTA

DI BUONO LIBORIO ANTONELLOMICHELE detto ANTONELLO

FIOCCO GIUSEPPE detto PIPPO

FORMICA STEFANIA

GUIDO MARIO GRAZIA

MELLINI ARMANDO

STURIALE DOROTEA

TERRA D’AMURI

ANTONUCCIO IRENE

BRIGANDI’ALESSANDRO detto BRIGA

CARROLO ELISABETTA

DI NATALE ANTONINO detto NINO

IOPPOLO SALVATORE

LAIMO FRANCO MARIA

MANISCALCO MARTA

PUCCIO SALVATORE

PALERMO

2 liste

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

LA VARDERA ISMAELE

CINO LUIGI detto GIGI

GERACI SALVATORE detto SALVO

CHIARENZA PIETRA detta PIERA

COCO FRANCESCA

GANGI MICHELE detto GANCI

GARGANO TOMMASO detto MASSIMO

GELARDA IGOR detto GELARDI detto GERARDA

PANZECA ANTONELLA detta PANSECA

PROFITA SALVINA

RICHICHI UMBERTO

ROMANO FILIPPO

SALA CLAUDIO

SANFILIPPO SALVATORE

SIRAGUSA PIO detto SIRACUSA

THIYAGARAJAH RAMANI detta RAMY

SICILIA VERA

DE LUCA ANTONINO

BARBERA CALOGERO

CALI’ GIORGIO

CARRARO MARIA

FERRARO EUGENIO

GENDUSO MARIA

LA PUNZINA VINCENZO

LO MONTE VALENTINA

LONGO MICHELE

MANDALA’ MARIA CONCETTA

MANNINO GIOVANNI

MINEO GIUSEPPE

MORICI MARIA LUISA

SCATURRO ANTONIO

TOTARO LINA VANESSA

VALENTINI FRANCESCO

RAGUSA

4 liste

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

BUSCEMI SAVERIO

CAVALIERI LARA

FIRULLO ANTONIO detto ANTONELLO

MONACA PAOLO

SICILIA VERA

DISTEFANO ANDREA

GIANNONE MALAVITA DARIO

POLIZZI GIULIA

SPADOLA GIUSEPPE

ORGOGLIO SICULO

CONVERSO ANTONINO detto TONINO

MUSUMECI VALENTINA MARIA COSTANZA

OCCHIPINTI BASTIAN

TENEREZZA SONIA

AUTONOMIA SICILIANA

ANGELICA MARIA GRAZIA

IURATO DANIELA

NANIA CRISTOFORO

RUTA DANIELA

SIRACUSA

3 liste

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

BERTONI MARCO

FERRO MARIANO

FIUMARA LUIGI

MIANO ROMINA

SOLE LUNA STELLA

SICILIA VERA

DANIELE DELIA

INFANTINO GIUSEPPE detto PEPPUCCIO

FONTANA MAURA

NICASTRO ENZO VITTORIO detto ENZO

TROIA ANGELO

ORGOGLIO SICULO

AGOSTINO ROSOLIA

CARCO’ SALVATORE detto SALVATORE GLOVO

GARRAFFA MARIA LUISA

PALERMO CARLO

VENTURA SALVATORE

TRAPANI

3 liste

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

COPPOLA GIUSEPPA detta GIUSY

FICI JESSICA

LIPARI GIUSEPPE

MANGIARACINA DANIELE VITO

ORLANDO FRANCESCO

SICILIA VERA

BADALUCCO PAOLA

GRASSO SEBASTIANO

LA ROSA MARIA

POMA FRANCESCO

SCIANNA SALVATORE

ORGOGLIO SICULO

BARONE VANESSA

MISURACA FABRIZIO

SAMMARTANO FRANCESCO

STRONGONE EUGENIO SALVATORE

URZI’ FRANCESCA

LISTINO

DE LUCA CATENO

POLIZZI GIULIA

LO GIUDICE DANILO

DRAIÀ FRANCESCA

LA VARDERA ISMAELE

MANISCALCO MARZIA

STEFIO MIRKO

