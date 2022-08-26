Regionali 2022 in Sicilia, le liste che sostengono De Luca

«Sono 39 le liste a sostegno di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Un esercito di candidati. Uomini e donne libere che sono scesi in campo per liberare la Sicilia dalla 'banda bassotti della politicà». Così il presidente di «Sud chiama Nord» Ismaele La Vardera, che ha depositato le liste a Palermo.
«Sono le 19.30, siamo appena usciti dal tribunale di Palermo abbiamo depositato due liste a sostegno di Cateno De Luca: "De Luca sindaco di Sicilia" e "Sicilia Vera" - afferma La Vardera -. Sono state 72 ore frenetiche, ma grazie all’immenso lavoro della segreteria e di ogni singolo candidato siamo presenti in tutte le province con più di due liste. Siamo rammaricati per non esser riusciti a presentare "Orgoglio Siculo" su Palermo, ma il rallentamento nella produzione dei certificati elettorali ha impedito l’esercizio della democrazia. Buon lavoro a tutti i candidati per noi la battaglia non inizia oggi da mesi siamo in campo».
AGRIGENTO
3 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
BATTAGLIA ROBERTO AGRIGENTO IL 04/07/1977
CANI GAETANO CANICATTI’ (AG) IL 05/10/1958
DALLI CARDILLO MARIA AGRIGENTO IL 26/02/1966
MANISCALCO MARZIA TRIESTE IL 31/08/1976
MICELI CIRO SCIACCA (AG) IL 15/11/1978
MONTE SALVATORE ACCURSO MARIA
SICILIA VERA
BONSIGNORE NICOLETTA LICATA (AG) IL 05/10/1984
CASA’ ALISIA AGRIGENTO IL 13/06/2002
CHIARELLI EDUARDO RACALMUTO (AG) IL 05/08/1964
MALLUZZO SALVATORE AGRIGENTO IL 11/07/1994
MARULLO SALVATORE AGRIGENTO IL 22/06/1980
NICOLOSI SALVATORE
ORGOGLIO SICULO
LO BRACCO GIANLUCA
MARCHETTA GERLANDO
SICURELLO GIUSEPPE
VASSALLO ANETTE
VELLA ROSARIO GIOACCHINO
VIZZINI MYRIAM
CALTANISSETTA
3 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
BELLINA ANGELO
MANISCALCO MARZIA
MODAFFARI GIAMPIERO
SICILIA VERA
MANIGLIA MARCO dello Piero
PANEBIANCO GUGLIELMO
PASSARO MARIA NOEMI detta Noemi
ORGOGLIO SICULO
DELL’UTRI VALERIA
MONTEBELLO ANGELO
RIMMAUDO FRANCESCO
CATANIA
3 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
BALSAMO LUDOVICO
BARBAGALLO ALFIO
BASSO LA BIANCA ANTONELLA
CANZONIERE SALVATORE GIUSEPPE
DANUBIO ANTONIO
GIUFFRIDA SALVATORE
MALANNINO ANGELO
MARRAFFINO DAVIDE
PRIMAVERA SANTO ORAZIO detto PRIVITERA detto SANTO PRIVITERA
PUGLIA RITA GRANITI
PUGLISI RITA CARMELINA
RAPISARDA CONCETTA detta KETTY
VASTA DAVIDE MARIA CATANIA
SICILIA VERA
DE LUCA GIUSEPPE
MESSINA LUIGI
VILLARI ANGELO
BOSCO LUIGI
CONTINO ROSA
DI CAVOLO NUNZIATINA
DI SILVESTRO VINCENZO
GIANGRECO FEDERICA
GRECO DANIELA
LIARDO GINEVRA
MARLETTA PAOLA
STEFIO MIRKO
TOSCANO ATTILIO LUIGI MARIA
ORGOGLIO SICULO
BERTUCCIO CARMINE
CANNAVO’ ANNAMARIA
COLLURA CLAUDIO SANTI
D’AMATO PAOLO
FIORE SALVATORE
MARCHESE DONATELLA detta DONATA
MASI PASQUALE
PANEBIANCO RAFFAELE
PECORAIO PIERPAOLO
SCARVAGLIERI AGATINO detto TINO
SCORDO CATERINA
STEFIO SALVATORE
FAMULARO FABIANA
ENNA
9 LISTE
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
ALBERGHINA FRANCESCO LEANDRO
DRAIA’ FRANCESCA
SICILIA VERA
PERRI CLORINDA PIAZZA ARMERINA (EN) IL 11/02/1985
SANTANGELO CARLO
ORGOGLIO SICULO
MARIA ROSA
MESSINA ANTONIO
AUTONOMIA SICILIANA
DE FRANCESCO FERDINANDO
PUZZO IRENE
BASTA MAFIE
BERITELLI GIUSEPPE
IACONA CONCETTA MARIA
GIOVANI SICILIANI
CANTALE CRISTIAN
GERMANA’ ROSETTA
IMPRESA SICILIA
CRUPI MARIA
LOMBARDO FACCIALE SEBASTIANO
LAVORO IN SICILIA
CASULLO BENEDETTA
MESSINA LORENZO
TERRA D’AMURI
DI MARCO CARMELO
2 ROMANO MARIA CARMELA
MESSINA
9 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
DE LUCA CATENO
COSTANTINO VALENTINA
CROCE’ CONCETTA
D’ANGELO NICOLETTA
DE LEO ALESSANDRO
GIORGIANNI MARCO
LOMBARDO GIUSEPPE detto “Pippo”
SCIOTTO MATTEO
SICILIA VERA
LO GIUDICE DANILO
ALIBERTI EUGENIO
BRUNO DANIELA detta CONSOLO
GIANNETTO SERENA
GIUFFRE’ STEFANIA
RESTUCCIA ANTONIO
RICCIARDI FILIPPO
VICARI MARCO
ORGOGLIO SICULO
BRIGUGLIO MARIO
BUONOCUORE CONCETTA detta CETTINA BONOCORE, BUONOCORE, BONOCUORE
CANTELLO IVANO
DI CIUCCIO ROSARIA RITA detta SPINELLA
FAZIO FRANCESCO
LA SPADA SERENA
PULIZZI VINCENZO detto ENZO
ZIRILLI DANIELA
BASTA MAFIE
ANDO’ OSCAR
ARENA MARISA
CALORE GRAZIA
COSENZA SALVATORE
FAMA’ FABIO
IMPOLLONIA TERESA
TRIPODI CRISTIANO
ZODDA ROBERTO
AUTONOMIA SICILIANA
CATALFAMO CRISTINA
DE VINCENZO GIOVANNA detta IVANA
PENNISI ANTONIO
OTERI SIMONA
RUZZO DANIELE
SCOPELLITI GIOVANNI
TARANTO BARTOLOMEO detto CAVALLINO
TRACLO’ OLEG
GIOVANI SICILIANI
CAPPELLO GIULIA
CARDIA ALESSANDRA
DI MENTO GIUSEPPE
LA MACCHIA TOMMASO
MORMINO FABIANA
NATOLI SIMONE
RAVIDA’ DOMENICO
ROMEO FRANCESCO detto CICCIO
IMPRESA SICILIA
CRISAFULLI UGO SERGIO detto SERGIO
CONTI FRANCESCO detto CICCIO
IRRERA CRISTIANA
LO BIANCO ANNA
MICALIZZI RITA PANCRAZIA
MORDACI ROCCO AUGUSTO
RIFICI SARA
STRACUZZI ANTONINO detto TONINO
LAVORO IN SICILIA
BARBARO FORTUNATO
CAMPANELLA NICOLETTA
DI BUONO LIBORIO ANTONELLOMICHELE detto ANTONELLO
FIOCCO GIUSEPPE detto PIPPO
FORMICA STEFANIA
GUIDO MARIO GRAZIA
MELLINI ARMANDO
STURIALE DOROTEA
TERRA D’AMURI
ANTONUCCIO IRENE
BRIGANDI’ALESSANDRO detto BRIGA
CARROLO ELISABETTA
DI NATALE ANTONINO detto NINO
IOPPOLO SALVATORE
LAIMO FRANCO MARIA
MANISCALCO MARTA
PUCCIO SALVATORE
PALERMO
2 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
LA VARDERA ISMAELE
CINO LUIGI detto GIGI
GERACI SALVATORE detto SALVO
CHIARENZA PIETRA detta PIERA
COCO FRANCESCA
GANGI MICHELE detto GANCI
GARGANO TOMMASO detto MASSIMO
GELARDA IGOR detto GELARDI detto GERARDA
PANZECA ANTONELLA detta PANSECA
PROFITA SALVINA
RICHICHI UMBERTO
ROMANO FILIPPO
SALA CLAUDIO
SANFILIPPO SALVATORE
SIRAGUSA PIO detto SIRACUSA
THIYAGARAJAH RAMANI detta RAMY
SICILIA VERA
DE LUCA ANTONINO
BARBERA CALOGERO
CALI’ GIORGIO
CARRARO MARIA
FERRARO EUGENIO
GENDUSO MARIA
LA PUNZINA VINCENZO
LO MONTE VALENTINA
LONGO MICHELE
MANDALA’ MARIA CONCETTA
MANNINO GIOVANNI
MINEO GIUSEPPE
MORICI MARIA LUISA
SCATURRO ANTONIO
TOTARO LINA VANESSA
VALENTINI FRANCESCO
RAGUSA
4 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
BUSCEMI SAVERIO
CAVALIERI LARA
FIRULLO ANTONIO detto ANTONELLO
MONACA PAOLO
SICILIA VERA
DISTEFANO ANDREA
GIANNONE MALAVITA DARIO
POLIZZI GIULIA
SPADOLA GIUSEPPE
ORGOGLIO SICULO
CONVERSO ANTONINO detto TONINO
MUSUMECI VALENTINA MARIA COSTANZA
OCCHIPINTI BASTIAN
TENEREZZA SONIA
AUTONOMIA SICILIANA
ANGELICA MARIA GRAZIA
IURATO DANIELA
NANIA CRISTOFORO
RUTA DANIELA
SIRACUSA
3 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
BERTONI MARCO
FERRO MARIANO
FIUMARA LUIGI
MIANO ROMINA
SOLE LUNA STELLA
SICILIA VERA
DANIELE DELIA
INFANTINO GIUSEPPE detto PEPPUCCIO
FONTANA MAURA
NICASTRO ENZO VITTORIO detto ENZO
TROIA ANGELO
ORGOGLIO SICULO
AGOSTINO ROSOLIA
CARCO’ SALVATORE detto SALVATORE GLOVO
GARRAFFA MARIA LUISA
PALERMO CARLO
VENTURA SALVATORE
TRAPANI
3 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
COPPOLA GIUSEPPA detta GIUSY
FICI JESSICA
LIPARI GIUSEPPE
MANGIARACINA DANIELE VITO
ORLANDO FRANCESCO
SICILIA VERA
BADALUCCO PAOLA
GRASSO SEBASTIANO
LA ROSA MARIA
POMA FRANCESCO
SCIANNA SALVATORE
ORGOGLIO SICULO
BARONE VANESSA
MISURACA FABRIZIO
SAMMARTANO FRANCESCO
STRONGONE EUGENIO SALVATORE
URZI’ FRANCESCA
LISTINO
DE LUCA CATENO
POLIZZI GIULIA
LO GIUDICE DANILO
DRAIÀ FRANCESCA
LA VARDERA ISMAELE
MANISCALCO MARZIA
STEFIO MIRKO
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