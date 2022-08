Schifani riunisce la coalizione: avanti sul programma e stop ai cambi di casacca

I partiti del centrodestra siciliano si impegneranno «a inizio legislatura a non accettare nei gruppi eventuali deputati eletti in altre formazioni»

Lo ha deciso la coalizione nel corso di una riunione presieduta a Palermo da Renato Schifani, candidato alla presidenza della Regione.

Schifani, afferma una nota, ha chiesto «a tutti i componenti della coalizione di definire entro le prossime 48 ore i punti fondanti del programma di governo. Si è convenuto di inserire tra i punti qualificanti della coalizione l’introduzione di un patto per mettere fine alla deleteria pratica del cambio di casacca.

Durante la riunione si è convenuto di rimettere al presidente Schifani la definizione del «listino del Presidente» che già domani sarà comunicato».

