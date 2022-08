Il Pd candida in Sicilia gli ex ministri Provenzano e Azzolina e il campione di rugby Arancio

Giuseppe Provenzano, l’ex sindacalista Anna Maria Furlan, Vittorio Bobo Craxi, anche l’ex ministra della Scuola, allora in quota M5s, Lucia Azzolina, il campione di rugby Orazio «Bimbo» Arancio e il presidente della comunità di Sant’Egidio, Emiliano Abramo. Sono alcuni dei nomi dei candidati presentati dal Pd in Sicilia nei collegi plurinominali e uninominali di Camera e Senato.

Bobo Craxi tra i nomi più in evidenza che corre a Palermo per uno scranno a Montecitorio all’uninominale. Alla Camera il Pd schiera nei collegi plurinominali della Sicilia Occidentale l'ex ministro per il Sud Giuseppe Provenzano capolista a Palermo, Agrigento-Gela-Marsala; seguito da Teresa Piccione, Carmelo Miceli e Milena Gentile.

In Sicilia Orientale, alla Camera, capolista sono Stefania Marino, Valentina Scialfa Chinnici e il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. Per il Senato, invece, per la Sicilia Occidentale è capolista l’ex segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, seguita da Rosario Filoramo, Adriana Palmeri e Gandolfo Librizzi, sindaco di Polizzi Genoreosa. Mentre per la Sicilia orientale è candidato Antonio Nicita. Per i collegi uninominali per la Camera corrono tra gli altri a Palermo Erasmo Palazzotto e Bobo Craxi, con la sorella Stefania che corre al Senato per FI, ma a Gela (Caltanissetta), e Marina Saeli a Bagheria. A Siracusa è candidata l'x ministro Lucia Azzolina. Per il Senato corrono Ninni Terminelli e Paolo Amenta.

