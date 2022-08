Gina Lollobrigida candidata a 95 anni, è capolista in un plurinominale in Sicilia

Luigia Lollobrigida, detta Gina, sarà candidata per il Senato all’uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare. È quanto confermato dai depositanti della lista alla Corte d’Appello di Roma. La nota attrice è anche capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.

Già nel 1999 la Lollo si era candidata nell'allora circoscrizione dell’Italia centrale e in quella dell'Italia meridionale con la lista dei Democratici di Romano Prodi per le elezioni europee. Aveva ottenuto circa 10 mila preferenze, ma non era stata eletta.

A questa candidatura, da indipendente, è arrivata attraverso l'ex pm Antonio Ingroia, che è anche il suo legale. «È una candidatura che ho proposto io - ha detto Ingroia - e non deve sembrare anomala perché la Lollobrigida è, checché ne dicano alcuni provvedimenti giudiziari che noi contestiamo, perfettamente lucida. Lei ha voluto rifletterci qualche giorno perché comunque si tratta di una cosa impegnativa, ma ha accettato di buon grado»

