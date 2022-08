Parlamentarie M5s, l'87% ha approvato il listino di Conte. I candidati siciliani

L’86,54% dei votanti alle parlamentarie M5s (43.282 votanti) ha votato sì al listino di 15 candidati proposto dal Presidente Conte. Il 13,42% ha votato no.

L’esito delle votazioni delle proposte di autocandidatura relative ai collegi plurinominali nelle circoscrizioni di Camera e Senato sarà reso noto nei prossimi giorni.

Tra i nomi di spicco ci sono alcuni esponenti della società civile, come i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato. Ma anche l’ex ministro Sergio Costa e il professor Livio De Santoli. Tanti i big pentastellati: l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la sottosegretaria Barbara Floridia, l’ex capogruppo al senato Ettore Licheri, il ministro Stefano Patuanelli, il componente del direttivo del gruppo parlamentare Francesco Silvestri, e i vicepresidenti del Movimento Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde.

Alle parlamentarie hanno partecipato 50.014 persone: il dato più alto di sempre. Alle parlamentarie del 2018 parteciparono 39mila persone. Va tenuto però in considerazione che nel 2018 si votò martedì 16 e mercoledì 17 gennaio, dalle 10 alle 21.

Sono stati 14 i deputati uscenti ricandidati in Sicilia. Sei invece i senatori: Steni di Piazza, Barbara Floridia, Pietro Lorefice, Giuseppe Pisani, Cinzia Amato, Giovanni Amato. Alla Camera Sicilia 2 riprovano a essere ricandidati 6 parlamentari: Luciano Cantone, Grazia D’Angelo, Antonella Papiro, Angela Raffa, Eugenio Saitta, Filippo Scerra; alla Camera Sicilia 1 ci riprovano in 8: Davide Aiello, Giuseppe Chiazzese, Valentina D’Orso, Vita Marciniglio, Leonardo Penna, Filippo Perconti, Dedalo Cosimo Pignatone, Adriano Varrica. Al Senato per la Sicilia hanno presentato le candidature 47 persone. Alla Camera Sicilia 1 sono 40 i candidati e alla Camera Sicilia 2 sono 65. Nel 2018 il M5s dalla Sicilia aveva mandato a Roma 9 senatori e 19 deputati.

