Regionali, Cuffaro: «Nella lista Dc nessun ex deputato, solo persone nuove»

«La Dc Nuova vuole essere nuova sia nel modo di fare politica che, soprattutto, nelle persone. Non partecipiamo al mercato che in questi ultimi giorni sta vivendo la politica. I nostri candidati devono innanzitutto credere nella ideologia democristiana e, da popolari e moderati, rispondere ai requisiti di moralità di cui una buona politica oggi necessita». Lo dice il commissario regionale del partito, Totò Cuffaro. «Vogliamo farci protagonisti di una nuova proposta di classe dirigente giovane e donna che non miri alla ricerca del voto ad ogni costo ma - continua - ad un consenso ancorato ad una condivisione di un programma che abbia a cuore i bisogni della gente e l’interesse della Sicilia».

«Non troverete nelle nostre liste - annuncia Cuffaro - nomi blasonati, non abbiamo voluto deputati ed ex deputati ma tutte persone nuove e semplici che parleranno al cuore delle persone. Scusateci se non urleremo e se non inveiremo contro altri e, scusateci, se non saremo populisti, ma vogliamo una partecipazione educata, rispettosa degli altri e democratica. Noi siamo i moderati e - conclude Cuffaro - siamo convinti che la vera rivoluzione è costruire e non distruggere. Voi se condividete e, se volete, potete aiutarci».

