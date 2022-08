Ferragosto in Sicilia, nuove ordinanze e divieti: a San Vito spiaggia vietata dopo le 21

Ferragosto 2022 "blindato" nelle principali spiagge siciliane. Sono numerosi i comuni sparsi nell'Isola che hanno optato per ordinanze che dispongono il divieto di far uso di tende e accampamenti, l’accensione di falò e fuochi o il pernottamento sulla spiaggia, l’abbandono indiscriminato di rifiuti sull’arenile, nonché la produzione di suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori. Insomma la tanto attesa lunga notte di Ferragosto i turisti e residenti di alcune località marinare siciliane dovranno attenersi alle rigide disposizioni comunali.

A San Vito Lo Capo, località balneare della Sicilia nord-occidentale, nel Trapanese, famosa per la spiaggia affacciata su una baia riparata dominata dall'alto da Monte Monaco, le spiagge libere del territorio comunale saranno interdette alla fruizione dalle 21 alle 6 (del giorno successivo) nelle giornate del 13-14-15 agosto 2022. Lo prevede l’ordinanza emanata dal sindaco Giuseppe Peraino.

"Il provvedimento - si legge nell’ordinanza - è stato preso a salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica per evitare l’uso di tende e accampamenti, l’accensione di falò e fuochi o il pernottamento sulla spiaggia, l’abbandono indiscriminato di rifiuti sull’arenile, nonché la produzione di suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori".

“E’ volontà dell’Amministrazione - dice il sindaco Peraino - rafforzare la cultura del rispetto del decoro urbano e dell’ambiente in generale e in particolare salvaguardare le nostre spiagge, luoghi di significativo pregio naturalistico e di sviluppo turistico del territorio comunale. Con questo provvedimento, preso di concerto con il comandante della polizia municipale - aggiunge il sindaco- , vogliamo scongiurare tutta una serie di criticità che si verificano nelle giornate festive, quando si registra una massiccia affluenza di turisti, come l’accensione di fuochi sulle spiagge e la presenza anche nelle prime ore del mattino di giovani che impedisce agli operatori addetti alla pulizia di procedere in maniera capillare alla pulizia degli arenili”. Negli orari di interdizioni delle spiagge verranno effettuati controlli congiunti da parte del personale della polizia municipale, della Guardia costiera e dai carabinieri.

Anche a Cefalù, secondo polo turistico della Sicilia, in provincia di Palermo, scattano vari divieti per evitare a ferragosto schiamazzi e atti vandalici. La lista dei divieti, che scatteranno dalla mezzanotte del 14 agosto alle 7 del giorno dopo, è contenuta in una ordinanza del sindaco Daniele Tumminello.

Non è consentita la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, non possono essere portate bottiglie di vetro nelle aree pubbliche comprese le spiagge libere. È vietato ancora il campeggio sulle spiagge come anche l'accensione di fuochi in qualsiasi posto. Sono infine vietati i bivacchi nelle spiagge e nelle aree pubbliche che lasciano gli arenili invasi da plastica, bottiglie e altri rifiuti inquinanti.

Ci spostiamo a Marsala, in provincia di Trapani. Il sindaco Massimo Grillo ha firmato un’ordinanza con la quale si disciplina la permanenza nella notte di Ferragosto sia nelle spiagge libere che nei lidi balneari. Il provvedimento dispone che dalle ore 23,59 del 13 agosto alle ore 08 del 15 agosto è vietato il trasporto veicolare, manuale o con qualsiasi altro mezzo, di legna nonché di ogni altro dispositivo o materiale che sia funzionale o comunque destinato all'accensione di fuochi, nonché di mixer o analoghi dispositivi per amplificazione musicale.

Il provvedimento si estende a tutte le strade che si immettono nelle zone costiere marine e comunque ad un raggio di 300 metri da queste ultime. Resta comunque consentita l'attività legittimamente svolta dai gestori di pubblici esercizi. Non si potranno accendere fuochi né tanto meno fare falò in spiaggia.

“Il nostro intendimento - sottolinea il sindaco Grillo – è quello che non abbiano a verificarsi spiacevoli episodi e che il Ferragosto rimanga un’occasione di festa. Da parte dell’Amministrazione rivolgo l’invito a essere prudenti, a non esagerare nel consumo di bevande alcoliche e di tenere un comportamento corretto senza dar fastidio agli altri". In occasione della festività del 15 agosto l'attività di intrattenimento e diffusione musicale potrà prolungarsi fino alle ore 4 con graduale riduzione del volume della musica sin dalle ore 2.

Niente falò in spiaggia e aumentano i controlli in riviera e nel centro storico per il periodo Ferragosto ad Agrigento. È quanto deciso in Prefettura durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Spetterà al sindaco vietare i bivacchi e le tende in spiaggia, oltre che l’accensione di falò e fuochi di artificio. I controlli maggiori verranno effettuati dal 13 al 15: la polizia stradale effettuerà alcuni servizi specifici contro superamenti del limite di velocità e consumo di alcol alla guida soprattutto lungo le arterie principali. Ci saranno anche controlli a piedi lungo gli arenili e altri, inoltre, nel centro storico con personale a piedi e a bordo delle autovetture. Il litorale sarà controllato anche da mare con l'uso di motovedette.

A Scicli, nel Ragusano, si sfrutterà anche la tecnologia per fermare falò e bivacchi: la polizia municipale, infatti, già dalla notte di San Lorenzo e fino al 15 agosto, sarà in azione con previsti servizi di controllo del territorio anche con l’uso di droni.

A Mazara del Vallo il sindaco Salvatore Quinci ha disposto il divieto nelle spiagge del territorio del Comune nei giorni 13/14/15 agosto dell'utilizzo di gazebo, tende, bivacchi, accampamenti. Vietata anche l'accensione di falò e fuochi di ogni genere.

