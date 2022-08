Berlusconi e Prestigiacomo: il ponte sullo Stretto priorità del nostro programma

«La rete dell’alta velocità deve arrivare a tutto il Sud ed estendersi fino alla Sicilia, con la realizzazione finalmente del Ponte sullo stretto di Messina, un’opera che noi avevamo già progettato, finanziato e appaltato e che se la sinistra non avesse bloccato tutto sarebbe in funzione già da tempo». Lo dice Silvio Berlusconi.

«L'attenzione per il Sud per noi è una priorità da sempre - ha aggiunto - i miei governi sono stati quelli che nella storia della Repubblica hanno investito più risorse per il Mezzogiorno. E’ incredibile che a oltre 150 abbi dalla unità d’Italia ancora ci sia una questione meridionale. Non possiamo sprecare le grandi opportunità offerte dal Pnrr: si tratta di ingenti risorse e il nostro obiettivo è colmare il deficit di infrastrutture che rende così difficile al Sud fare impresa e creare posti di lavoro».

«Il richiamo fatto dal presidente Berlusconi al ponte sullo Stretto di Messina, come opera strategica fondamentale per fare arrivare l’alta velocità anche in Sicilia, è assolutamente condivisibile. Sarà uno dei punti qualificanti della proposta politica del centrodestra, tanto a livello nazionale quanto regionale», sottolinea la deputata FI Stefania Prestigiacomo.

«Il benaltrismo e la brontocrazia, figli di un certo tipo di cultura anacronistica e fuori dal tempo - riprende - hanno già prodotto tanti, troppi danni, negando all’Isola crescita e sviluppo. Solo un doppio governo di centrodestra, a Roma e a Palermo, sarà in grado di portare a compimento l’opera e restituire dignità e prestigio alla nostra terra».

© Riproduzione riservata