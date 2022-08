Regionali, Salvini punta alla Lombardia: si rimescolano le carte in Sicilia

Matteo Salvini ieri ha di nuovo rivendicato per la Lega la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia. E questo rimescola le carte anche in Sicilia, perché se l’ex ministro degli Interni ottenesse il via libera al bis di Attilio Fontana sarebbe costretto a rinunciare a lanciare per Palazzo d’Orleans Nino Minardo, aprendo la strada così a una volata a due: la forzista Stefania Prestigiacomo e l’uscente spinto da Fratelli d’Italia Nello Musumeci.

Il continuo cambio di equilibri sul piano nazionale sta quotidianamente scompaginando gli assetti che faticosamente i partiti stanno costruendo in Sicilia. E così di ora in ora cambia il borsino dei pretendenti a Palazzo d’Orleans. La corsa alla presidenza nell’Isola è ormai terribilmente influenzata dai patti che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia stanno siglando a Roma incastrando le trattative per le Politiche (sui collegi da assegnare in tutta Italia) con quelle per le Regioni (Lombardia, Lazio e Sicilia sono le postazioni chiave anche se solo in Sicilia si voterà il 25 settembre).

