Regionali, in Sicilia il M5S alza il muro al Pd. Musumeci vede la Meloni

Malgrado abbia rotto il patto a Roma Enrico Letta ha dato il via libera al Pd siciliano per tenere in piedi l’alleanza elettorale con i grillini almeno alle Regionali. Ma ora sono i 5 Stelle che rifiutano l’invito e confermano di voler andare da soli.

È una giornata che si è giocata tutta a Roma. Di buon mattino il presidente Nello Musumeci è volato nella Capitale per incontrare Giorgia Meloni. Un faccia a faccia per definire la strategia di Fratelli d’Italia sul nodo-Sicilia in vista del vertice che l’aspirante candidata premier avrà oggi con Salvini e Berlusconi. Sul tavolo l’ipotesi di dimissioni anticipate di Musumeci per portare la Regione al voto il 25 settembre e spingere così Fratelli d’Italia anche alle Politiche. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

