Draghi annuncia le dimissioni: «È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo»

«Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più». Queste le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Consiglio dei Ministri.

Draghi prosegue: «È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo. In questi giorni da parte mia c’è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalle forze politiche. Come è evidente dal dibattito e dal voto di oggi in Parlamento questo sforzo non è stato sufficiente. Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più. Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell’interesse di tutti gli Italiani. Grazie».

Le reazioni

«Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su Pnrr, legge di Bilancio e situazione ucraina». Così il leader di Italia viva Matteo Renzi sui social.

«Se cade il governo Draghi, l’Italia sarà il terzo Paese che entra dopo Francia e Gran Bretagna in una situazione di profonda difficoltà. Il mio appello accorato è che nei prossimi giorni si sia in grado di tovare le motivazioni per dare fiducia al governo Draghi». Lo ha detto Enrico Letta al convegno Il commercio internazionale nel nuovo scenario della globalizzazione della Fondazione Aristide Merloni a Portonovo.

© Riproduzione riservata