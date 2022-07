De Luca al centrodestra: «Non scendo a compromessi, nessuna trattativa»

«Il mio obiettivo non è fare il presidente della Regione, il mio obiettivo è amministrare la Regione.» Lo afferma il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca raccontando di aver «ricevuto l’ennesimo invito al dialogo». Dopo la presentazione della formazione politica e dell'accordo con l'ex esponente del M5S Dino Giarrusso, l'ex sindaco di Messina continua a dire no alle proposte di scendere a patti. «Il centrodestra - prosegue De Luca - insiste nel volermi seduto al tavolo delle trattative. La posta in gioco è alta e si stanno mettendo in moto meccanismi che mirano a condizionare le prossime mosse. Ma come ho detto più volte non sono disposto a mangiare la mela del peccato».

«Ho ribadito anche la notte scorsa - afferma - che preferisco fare il capo delle opposizioni piuttosto che fare il pupo nelle mani dei pupari. La mia è una battaglia che mira a rifondare la politica in Sicilia. Per farlo, prosegue De Luca, è necessario rompere con il passato. Non siederò ad alcun tavolo, anzi vorrei anche dire che è inutile che continuino a chiamarmi. Cateno De Luca non ha bisogno di scendere a compromessi. Noi siamo pronti a questa scommessa per vincerla rimanendo liberi dai condizionamenti della politica che rappresenta la mafiosità».

