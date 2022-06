M5s, verso la deroga al tetto dei due mandati: vertice con Grillo a Roma

Sulla possibilità di prevedere deroghe al tetto ai due mandati potrebbe esserci anche un’apertura di Beppe Grillo. E’ quanto si apprende da ambienti del Movimento mentre è in corso la riunione del Consiglio nazionale a cui partecipa, via zoom, anche il fondatore e garante del Movimento.

Sono in programma per domani pomeriggio, 27 giugno, e martedì mattina una serie di incontri del garante M5s Beppe Grillo con i parlamentari 5 stelle. Domani dalle 17 vedrà i componenti delle commissioni Lavoro e Cultura e, a seguire, quelli di Attività produttive e Bilancio per chiudere entro le 20 con i componenti della Trasporti e Politiche Ue. Martedì mattina dalle 9 vedrà i parlamentari della Finanze e dell’Ambiente, poi degli Affari Costituzionali e Giustizia, successivamente di Esteri e Difesa per chiudere entro le 13 con gli incontri con i componenti di Agricoltura e Affari Sociali.

© Riproduzione riservata