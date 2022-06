Affluenza, i 5 referendum tutti poco sopra il 20 per cento: niente quorum

Il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati definitivi dell’affluenza alle urne sui cinque referendum sulla Giustizia nei 7.903 comuni italiani. Formalmente, per avere il computo totale definivo dell’affluenza, deve essere ancora completato il conteggio della partecipazione al voto degli italiani all’Estero. Alla chiusura dei seggi, per il referendum sulla legge Severino ha votato il 20,95% degli aventi diritto. Sulla limitazione delle misure cautelari il 20,93; sulla separazione delle funzioni dei magistrati il 20,93; sulla presenza di membri laici nei Consigli giudiziari il 20,92. Infine, sul sistema di elezione dei componenti togati del Csm la percentuale di affluenza è stata del 20,92 per cento.

Per nessuno dei referendum è stato raggiunto il quorum.

