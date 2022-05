Fava si candida alla presidenze della Regione Sicilia

Claudio Fava, presidente della commissione antimafia regionale eletto all’Ars con la lista Cento passi per la Sicilia, si candida alla presidenza della Regione. Venerdì alle ore 18 a Catania ci sarà l’apertura delle campagna elettorale al «Bastione degli infetti» in via torre del Vescovo.

All’iniziativa saranno presenti molti dei firmatari dell’appello a sostegno della sua candidatura e segnerà la nascita di una rete di comitati «Fava Presidente» nel territorio della regione. Nel 2017 Fava si candidò alla presidenza ma ottenne il 6,14 % delle preferenze.

© Riproduzione riservata