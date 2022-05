In Sicilia «ci sono troppi litigi. Noi siamo impegnati a ricomporre», ma se sul governatore Nello Musumeci «tre quarti della coalizione dice “no”, evidentemente c'è un problema. Quindi io devo capire i “no” e lavorare per ricomporre». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando delle Regionali in Sicilia a margine della cerimonia per il Premio Walter Fontana alla Villa Reale di Monza.

