Meloni insiste per il Musumeci bis: è stato un ottimo governatore

«Per una ragione non chiara» Lega e Forza Italia hanno delle perplessità sulla ricandidatura di Nello Musumeci, «a me pare sia ottimo governatore uscente e i governatori uscenti vengono rincandidati: non ne comprendo la ragione». Così la presidnete di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Vedremo come andrà a Palermo, finchè possiamo faremo sforzi di unità ma bisogna essere in due in questi casi», ha aggiunto.

«Potrebbe essere sensato sul piano di risparmi: sarebbe una scelta che mi sentirei di considerare sensata. Poi è il presidente Musumeci, che sa quale sia la scelta migliore da fare», così ha poi risposto a chi le chiedeva dell’eventualità di anticipare le regionali siciliane a giugno in election day con Amministrative e referendum sulla giustizia.

