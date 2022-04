Ex sportellisti siciliani senza lavoro, il Silav chiede le dimissioni dell’assessore Scavone

Dimissioni dell’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Antonio Scavone. È quello che chiede il SiLav dopo le recenti diffide con le quali proponeva di avviare immediatamente e senza ulteriore indugio le procedure attuative per la tempestiva ricollocazione lavorativa degli ex sportellisti.

Il sindacato italiano lavoratori, visto che “l’inerzia dell’assessore Scavone, ha cagionato un gravissimo danno agli ex lavoratori Esperti in Politiche Attive del Lavoro della Regione Siciliana, attualmente rimasti senza lavoro da anni pur essendo regolarmente iscritti nell’Elenco Unico ad esaurimento, istituito con legge regionale n. 8 del 17 Maggio 2016; che per formare gli Esperti in Politiche Attive del Lavoro della Regione Siciliana sono state impegnati circa trenta milioni di euro (tra fondi regionali e comunitari – per cui si potrebbe palesare un discendente danno erariale); che l’avvio imminente del programma GOL inserisce nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, la sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro, prevedendo il varo di un Piano per le nuove competenze, il potenziamento dei centri per l’impiego e il rafforzamento del sistema duale", chiede, con una lettera inviata anche al presidente della Regione Nello Musumeci e alla Corte dei Conti, le immediate dimissioni dell’assessore Antonio Scavone, e, nello stesso momento, la costituzione di un Tavolo tecnico per la risoluzione tempestiva della problematica che interessa gli Esperti in Politiche Attive del Lavoro della Regione Siciliana. Inoltre, il SiLav fa presente che l’atteggiamento dell’assessore “rasenta la delegittimazione del Parlamento Siciliano".

© Riproduzione riservata