Amministrative in Sicilia, ancora nessuna data per le elezioni: i motivi del ritardo

La data per le prossime amministrative rimane ancora sconosciuta. Fumata nera ieri in giunta anche se ormai ci sono soltanto due possibili giornate: il 29 maggio, con ballottaggi il 12 giugno oppure il 12 giugno, con ballottaggi il 26 giugno.

Amministrative e Referendum

In un primo momento i ritardi sulla data per andare a votare erano legata ai Referendum. Si ipotizzava di poter far coincidere il primo turno delle amministrative con i referendum ma visto che il governo nazionale non ha ancora deciso quando ci sarà la consultazione referendaria, gli amministratori siciliani hanno deciso di decidere ugualmente senza attendere altro tempo.

Amministrative e caso Catania

Sembrava tutto indirizzarsi verso l'assunzione di una decisione già ieri sera ma ecco un nuovo rinvio, che comunque dovrebbe essere soltanto di qualche giorno, che sembrerebbe essere legato al caso Catania. Si è in attesa di capire se il sindaco Salvo Pogliese, al momento sospeso, si dimetterà. A quel punto dovrebbe essere scelta una data unica per le elezioni in tutti i Comuni siciliani (si vota anche nelle altre 2 città metropolitane Palermo e Messina) e dovrebbe essere il 12 giugno in maniera tale da dare l'opportunità ai partiti di organizzarsi anche nella città etnea.

Amministrative: al voto il 29 maggio o il 12 giugno

La decisione, comunque, dovrebbe essere assunta nel giro di qualche giorno. Se dovesse essere scelto il 29 maggio rimarrebbero circa 60 giorni prima del voto, un tempo risicato tra presentazione liste e campagna elettorale; se invece si dovesse optare per il 12 giugno i partiti avrebbero 15 giorni in più di tempo ma ci sarebbe la forte preoccupazione dell'astensionismo, in particolare per la data del ballottaggio che sarebbe il 26 giugno.

© Riproduzione riservata