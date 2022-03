L'assessore Armao all'Antimafia: nell'Ast un verminaio inaccettabile

«Quello che emerge dall’ordinanza e da queste intercettazioni è un verminaio inaccettabile». A dirlo è l’assessore regionale all’Economia, il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao, ascoltato oggi pomeriggio in commissione Antimafia all’Ars, presieduta da Claudio Fava, con particolare riferimento alle procedure di selezione del personale e alla gestione dell’Azienda siciliana trasporti, al centro di un ciclone giudiziario, con l’arresto per corruzione dell’ex direttore generale Andrea Fiduccia. Nel corso dell’audizione, durata oltre un’ora e mezza, Armao ha annunciato inoltre di avere dato mandato agli uffici della Regione di valutare le posizioni di Eusebio D’Alì e Giovanni Amico, rispettivamente attuali vice presidente e direttore generale dell’Ast, sulla scorta delle indagini che nei giorni scorsi hanno portato all’arresto di Fiduccia. «Per quanto riguarda queste figure ho già scritto al ragioniere generale Tozzo chiedendo di effettuare una verifica alla luce dei fatti acclarati dall’ordinanza - ha proseguito l’assessore - dopo di che, senza aspettare la magistratura, al termine degli accertamenti proporremo al presidente della Regione delle misure da adottare: o soprassedere in attesa di un provvedimento del giudice o procedere alla revoca delle nomine ricorrendo, in questo caso, a dirigenti dell’amministrazione regionale da destinare alla società. Perchè quello che emerge dalle carte è inaccettabile».

