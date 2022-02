Musumeci scaccia la crisi: avanti fino a fine legislatura. Miccichè: è l'ora di decidere

Da un lato un riconoscimento di alcuni errori e dall’altro l’invito ad andare avanti in vista delle scadenze da affrontare. La coalizione fa quadrato (quasi tutta) attorno al presidente della Regione Nello Musumeci e si chiude così la crisi politica regionale. Musumeci ieri ha relazionato di fronte ai deputati serrando le fila della coalizione. «Avrei voluto in questi quattro anni fare quello che hanno fatto i miei predecessori, parlare con i deputati. Riconosco che è uno dei più grandi errori. Nella mia visione assurda non era giusto che il presidente dialogasse direttamente con i deputati, ma che il filtro passasse attraverso i partiti e gli assessori. Ne ho pagato le conseguenze - dice Musumeci in replica agli interventi ieri sera -. Gli argomenti legati alla candidatura prescindono da questo dibattito. Abbiamo il dovere di rispettare le scadenze ed evitare che la Regione resti scoperta». Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Antonio Giordano

