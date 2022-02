Altri 4 miliardi contro il caro-bollette, saranno corretti i limiti al Superbonus

Il governo lavora a nuovi sostegni contro il caro-energia e su correzioni mirate al decreto Sostegni-ter sul Superbonus, in particolare alla norma che limita la cessione dei crediti. I due provvedimenti saranno varati dal Consiglio dei ministri la prossima settimana con un unico decreto.

Le misure contro il caro-bollette dovrebbero valere 4 miliardi, senza scostamento di bilancio. Sul caro-energia c’è la forte spinta della Lega. «La mia emergenza - dichiara il leader Matteo Salvini - è approvare il decreto sulle bollette di luce e gas, occorre intervenire entro una settimana con una nuova tranche da cinque miliardi, per aiutare famiglie e imprese». In Consiglio dei ministri arriverà prima, questo venerdì, la riforma del Csm del ministro Marta Cartabia: stop alle porte girevoli per i magistrati.

© Riproduzione riservata