«In arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 di febbraio», lo ha detto all’Ansa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. «Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani», ha aggiunto.

© Riproduzione riservata