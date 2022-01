Giuliano Ferrara ricoverato per un infarto, è grave in terapia intensiva cardiologica

Il giornalista Giuliano Ferrara, 70 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia di Grosseto, dopo un infarto che lo ha colpito nella notte nella sua casa di Scansano, in Maremma. Secondo quanto si è appreso, Ferrara si è sentito male intorno alle 23 di ieri sera. Il 118 lo ha portato d’urgenza in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento di angioplastica. Adesso si trova nel reparto di terapia intensiva cardiologica.

