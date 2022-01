Si chiude l'era Mattarella al Quirinale, scatoloni e via al trasloco dei fedelissimi

Il mandato di Sergio Mattarella al Quirinale volge al termine. In attesa che il Parlamento elegga il nuovo capo dello Stato, a partire dal 24, al Colle sono già partite le operazioni di trasloco.

Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione e direttore dell'Ufficio stampa del Quirinale, ha pubblicato su Twitter una foto del suo ufficio pieno di scatoloni per recuperare i vari oggetti e i documenti di cui si è servito in questi anni. “Fine settimana di lavori pesanti...", ha scritto su Twitter, postando una foto del suo studio al Quirinale ingombro di scatoloni pronti per il “trasloco”.

